Trump nalieha na novú jadrovú zmluvu po skončení dohody s Ruskom

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval na úplne novú jadrovú zmluvu. Udialo sa tak po tom, ako vypršala platnosť poslednej dohody s Ruskom, čo vyvolalo obavy z nových globálnych pretekov v zbrojení.
Trumpova administratíva opakovane naliehala na novú zmluvu, ktorá by zahŕňala aj Čínu, ktorej arzenál síce rastie, ale naďalej je výrazne menší ako arzenál Ruska a Spojených štátov, no Peking tento tlak verejne odmietol.
Trump doteraz mlčal o ruských výzvach na predĺženie zmluvy New START z roku 2010, ktorá po desaťročiach dohôd z čias studenej vojny uvalila posledné obmedzenia na dve najväčšie jadrové mocnosti. Len niekoľko hodín po vypršaní jej platnosti Trump vyhlásil, že zmluva, ktorú podpísal jeho predchodca Barack Obama a predĺžil Joe Biden, bola „zle vyrokovaná“ a „hrubo porušovaná“.
„Mali by sme nechať našich jadrových expertov pracovať na novej, vylepšenej a modernizovanej zmluve, ktorá môže platiť dlhé obdobie v budúcnosti,“ napísal na svojej platforme Truth Social.
Na otázku, či sa Washington a Moskva dohodli na dodržiavaní podmienok zmluvy START, ktorej platnosť vypršala, kým prebiehajú rokovania o novej dohode, hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová odpovedala: „Pokiaľ viem, nie.“