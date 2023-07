Úrazovosť detí v lete narastá

Počas leta záchranná zdravotná služba pomáha deťom tradične viac ako v iných mesiacoch v roku. Od júna do septembra ide denne v priemere o 87 výjazdov k detským pacientom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Najčastejšie ide o úrazy.

Úrazovosť detí počas letných prázdnin rastie, čo potvrdzujú aj dáta Všeobecnej zdravotnej poisťovne „Počas vlaňajšieho leta sa zranilo o 15 percent detí viac ako v mesiacoch marec – apríl 2022. Najčastejšie išlo o poranenia hlavy, lakťa a predlaktia, poranenia pleca a ramena, ako aj poranenia časti trupu,“ spresňuje manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Zranení počas minuloročných letných mesiacoch boli častejšie chlapci ako dievčatá. Kým počas júla až augusta 2022 sa zranilo 6 109 dievčat, úraz malo až 9 255 chlapcov. „Chlapci si najčastejšie zranili počas leta hlavu, zápästie a ruku. Aj u dievčat dominujú poranenia hlavy, na druhom mieste sú však úrazy členku a nohy,“ približuje E. Peterová.

Dôvody nárastu zranení sú prozaické – v lete trávia deti viac času vonku, pri pohybových aktivitách, na dovolenkách a výletoch, riziko poranení sa tak zvyšuje. „Nejde však len o úrazy a pády, pre ktoré Operačné stredisko ZZS vysiela záchranárov na pomoc deťom. Časté sú aj akútne bolesti brucha, či problémy s dýchaním a kolapsy,“ spresňuje hovorkyňa Operačného strediska ZZS Alena Krčová. Priemerný vek detských pacientov bol pri primárnych zásahoch v letných mesiacoch presne 8,6 roka.

Najväčšiu skupinu zásahov tvoria úrazy a pády. Deti sa zrania počas jazdy na bicykloch, kolobežkách, alebo sú v úlohe chodcov a dôjde k nehode s iným dopravným prostriedkom. „Evidujeme aj prípady topenia, či úrazy v domácom prostredí, rizikové sú najmä trampolíny. Väčšinou ide o zlomeniny a krvácajúce poranenia rôznej závažnosti,“ dopĺňa A. Krčová.

U bábätiek sa zas záchranári najčastejšie stretávajú s prehriatím organizmu. Príčinou býva nadmerný pobyt na priamom slnku na kúpaliskách či pri domácich bazénoch. Ojedinele ide aj o prípady, kedy sú deti ponechané v uzamknutom aute.

Poškodeniam zdravia u detí možno predísť preventívnymi opatreniami. „Patrí sem najmä včasná a vhodná informovanosť rodičov formou osvety a vzdelávania o jednotlivých vývinových štádiách detí. Namieste je aj používanie bezpečnostných a ochranných pomôcok – ako sú prilby, reflexné prvky či chrániče,“ dodáva A. Krčová.

Konzultácia s lekárom pre poistencov VšZP 24/7 – telefonicky, aj cez videohovor

Poistenci, ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok a nemajú nedoplatky na zdravotnom poistení, sa s lekárom môžu spojiť hocikedy, keď ho potrebujú, a to prostredníctvom jedného z unikátnych benefitov v rámci programu Vernosť+. Cez benefit Dr. Nonstop+ majú možnosť poradiť so všeobecným lekárom alebo pediatrom o svojom zdravotnom stave, prípadne o stave svojho dieťaťa telefonicky alebo cez videohovor, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať predpísať liek. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekárom zadarmo.

Užitočnou službou počas leta môže byť aj druhý benefit z vernostného programu Objednanie+ , ktoré prináša jednoduché vyhľadávanie lekára podľa odbornosti, kraja, mena alebo názvu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a možnosť objednať sa priamo cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku na vyšetrenie alebo kontrolu z pohodlia domova.

