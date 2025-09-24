Úradujúci majster zatiaľ hrá majstrovsky. K víťazstvu Brna nad Plzňou prispel Cingel dvoma gólmi

Kometa Brno je líder tabuľky českej hokejovej najvyššej súťaže, darí sa aj brnianskym Slovákom.
ZOH 2018: Hokej Slovensko - OŠR (Rusko)
Slovenský útočník Lukáš Cingel v súboji s Rusom Sergejom Andronovom počas zápasu na olympiáde v Pjongčangu. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Česko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Česko

Sedem zápasov a z nich 18 bodov a 27 strelených gólov! Hokejisti Komety Brno sú úradujúci český majster a presne tak sa aj na ľade správajú.

V novej extraligovej sezóne zatiaľ dominujú tabuľke s trojbodovým náskokom pred Karlovými Varmi. Zatiaľ naposledy odišli z Brna naprázdno hokejisti Plzne, ktorí tam prehrali 2:4.

Dvakrát Cingel

Pred vyše 6-tisícovou návštevou strelil prvý gól zápasu slovenský útočník Lukáš Cingel a ten istý hráč v 37. min zakončil na 3:2 po asistencii krajana Kristína Pospíšila. Ďalší dvaja Slováci v drese Brna – obranca Marek Ďaloga a útočník Andrej Kollár – nebodovali.

Traja Slováci = 16 bodov

Cingel v siedmich zápasoch nazbieral 5 bodov za 4 góly a 1 asistenciu a 5 bodov má aj Pospíšil za 2 góly a 3 asistencie. Ešte o bod viac má Andrej Kollár (3+3). Znamená to, že trio Slovákov si zatiaľ pripísalo 16 bodov v siedmich zápasoch. Najproduktívnejším hráčom Komety aj celej súťaže je Jakub Flek s 11 bodmi za 7 gólov a 4 asistencie.

„Ideme si to naše. Základ je dobrá defenzíva, od toho sa všetko odráža. Potom máme volnejšie ruky v útočnom pásme. Zápasy idú veľmi rýchlo po sebe, preto nesmieme zaspať. Nič nemeníme a ani nemusíme, pokiaľ sa každý z nás drží plánu. Najbližší zápas začneme znova od nuly a budeme tvrdo rúbať,“ cituje obrancu Brna Libora Zábranského web hokej.cz.

Spokojný tréner

Tréner Komety Kamil Pokorný zhodnotil súboj proti Plzni ako veľmi náročný:

Vôbec to nebolo jednoduché, preto sa veľmi teším z troch bodov. Pred treťou tretinou sme si vraveli, že musíme hrať zodpovednejšie smerom dozadu. Plzeň je nebezpečná, preto bol náš štvrtý gól veľmi dôležitý.“

