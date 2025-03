Úradovali lakte a strkanice! Gajanovej ušiel postup do semifinále na 800 m na HME v atletike

Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová nepostúpila z rozbehov do semifinále v behu na 800 m na halových majstrovstvách Európy v atletike v holandskom Apeldoorne. V nabitom treťom rozbehu v taktickej bitke finišovala štvrtá za 2:04,93 min a celkovo jej patrila nepostupová 18. pozícia z 29 bežkýň.

Postupový kľúč do sobotného semifinále bol neúprosný – ďalej pokračujú len prvé dve z každého z piatich rozbehov plus ďalšie dve s najlepšími časmi. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.

Pred Gajanovej behom bolo jasné, že ak sa chce dostať medzi tucet semifinalistiek, bude musieť skončiť v prvej dvojke alebo dosiahnuť lepší čas ako 2:03,38 min, čo bol v tej chvíli posledný postupový výkon. Zverenka Louisa Heyera sa ešte 200 m pred cieľom držala na druhej priečke, ale v samom závere už na poslednej stovke nemala sily na zrýchlenie.

Úradovali lakte

„Boli sme tam štyri veľmi vyrovnané súperky, každá si chcela od začiatku vybojovať pozíciu pre útok na postupové priečky. Preto úradovali lakte, bolo tam veľa strkania. Bolo treba vystihnúť správny moment a to mi nevyšlo aj preto, lebo zapracovala hlava. Po kolíziách som nezareagovala dobre vtedy, keď som mala,“ uviedla Gajanová na fejsbukovom profile SAZ.

Koniec sezóny

Vicemajsterka Európy z roku 2024 z Ríma v Apeldoorne predčasne ukončila halovú sezónu.

„Halová sezóna sa pre mňa týmto končí, na majstrovstvá sveta do Číny nepôjdem. Nasleduje týždeň oddychu, potom sa začne príprava na letnú sezónu. Skúsim si z tejto skúsenosti vziať čo najviac. Škoda, bola som veľmi dobre pripravená, o to viac ma mrzí, ako to dopadlo,“ dodala 25-ročná Liptáčka.

Švédka a Španielka

Na postup s časom bolo potrebné bežať pod 2:03,00 min, čo sa vo štvrtom rozbehu podarilo tretej Švédke Nielsenovej (2:02,68) a D. Garcíovej zo Španielska (2:02,75).

„Gajanová, ktorú vo februári sužovalo staršie zranenie zadného stehenného svalu, absolvovala v piatok svoju štvrtú osemstovku v sezóne,“ napísal Slovenský atletický zväz.

Ani Forster neuspela

V úvodnej disciplíne na HME sa nedarilo ani Viktórii Forster, ktorá na 60 m prekážok tiež nepostúpila do semifinále. V treťom rozbehu finišovala piata za 8,11 sekundy a celkovo obsadila 22. priečku. Postup časom jej unikol o šesť stotín sekundy.

“Pociťujem obrovské sklamanie, ale je to tak, ako to je. V tejto halovej sezóne s tým bojujem. Ešte ma čaká hladká šesťdesiatka, pokúsim sa dobojovať tento šampionát až do konca. Verím, že ešte bude príležitosť na úsmev,“ skonštatovala sklamaná Forster pre STVR.