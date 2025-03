Na HME do Holandska cestuje päť Slovákov, nechýbajú Volko, Forster ani Gajanová - VIDEO

Dovedna pätica Slovákov sa v druhej polovici aktuálneho týždňa predstaví na halových majstrovstvách Európy v atletike v holandskom Apeldoorne. O čo najlepšie výsledku zabojujú Ján Volko, Viktória Forster, Gabriela Gajanová, Tommáš Veszelka a Šimon Bujna.

Podľa vedúceho výpravy Libora Charfreitaga sú ambíciou pätice atlétov štyri semifinálové behy, reálne môžu byť tri finále a za priaznivých okolností aj medaila.

„Za úspech by som považoval štyri semifinálové behy. Halová sezóna bola krátka, ale naši športovci majú dosť skúseností, aby si s tým poradili. Nie sú to žiadni nováčikovia. Aj tri finálové umiestnenia sú podľa mňa reálne. Som náročný, preto si myslím, že za priaznivých okolností ani medaila nie je vylúčená. Samozrejme, najväčšie očakávania máme v tomto smere od Gabiky Gajanovej, ktorá je podľa trénera Louisa Heyera zdravotne v poriadku,“ uviedol šéftréner reprezentácie a Charfreitag podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Skúsenosti sú na strane mužskej časti výpravy. Dvadsaťosemročný šprintér Ján Volko sa napriek zdravotným problémom rozhodol neprerušiť svoju sériu, veď na HME nechýbal od roku 2015. Štarty na tomto fóre „ozdobil“ aj medailami – striebrom v Belehrade 2017, zlatom v Glasgowe 2018 a bronzom v Toruni 2021.

Najstarší z pätice Tomáš Veszelka tiež debutoval na HME v Prahe 2015. Šimon Bujna na tejto úrovni štartoval prvýkrát v Glasgowe 2019.

„Čas pod 47 sekúnd by ma potešil. Na vrcholné podujatia sa však nechodí behať osobné rekordy, dôležité sú umiestnenia. Štvorstovka v hale je nevyspytateľná. Kolízie sú bežné. Cieľ byť spokojný s výkonom a dôjsť s vedomím, že som dal do toho všetko a nespravil som žiadne chyby,“ povedal 29-ročný Bujna pred odchodom do Holandska.

Svoj druhý halový kontinentálny šampionát absolvujú obe olympioničky z Paríža, osemstovkárka Gabriela Gajanová aj šprintérska univerzálka Viktória Forster.

„Odchádzam na šampionát s radosťou a snahou dať do toho všetko. Spravím všetko pre kvalitný výsledok. Tréningy ukázali, že na to mám. Idem na šampionát s čistou hlavou. Kvalitný výkon môže priniesť aj kvalitné umiestnenie. Časy by som nerada konkretizovala,“ uviedla finalistka ME 2024 na 100 m prekážok.