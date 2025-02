Na halové ME trénuje v opustenom sklade. Volkovi prípravu komplikovalo aj zranenie - FOTO, VIDEO

Trojnásobný medailista z halových majstrovstiev Európy (HME) Ján Volko sa pripravuje na ďalší šampionát. Ten sa začína už ďalší týždeň, konkrétne vo štvrtok 6. marca, v holandskom Apeldoorne.

Síce sa pre zranenie a rehabilitáciu nezúčastnil domáceho šampionátu (konal sa však v Ostrave, pozn.), no na ten vyššieho rangu sa teší. Aj keď to nemá v príprave naň vôbec ružové.

Bývalá atletická hala Elán skončila v rukách padelistov, preto sa tam už nemôže ďalej pripravovať. S trénerkou Naďou Bendovou si našli ako-tak vhodné podmienky v bratislavskom opustenom sklade.

Mohli to celé ukončiť

„Zvažovali sme aj koniec kariéry. Nemáme základné podmienky na trénovanie a bez tréningu sa nijaký šport robiť nedá. Janko trávil v hale Elán 200 dní v roku a neprichádza do úvahy, aby sme teraz chodili trikrát týždenne do Viedne,“ povedala Bendová.

„Je to moje hlavné tréningové miesto a nie je to žiadna sláva. Priestory majú 20 metrov a nedá sa tu robiť to, čo by sme potrebovali. Preto musíme za prípravou veľa cestovať, či už do Ostravy alebo Viedne. Podmienky, ktoré aktuálne máme, nás však stmelili a nakopli ešte viac dopredu. Na Slovensku to celkovo nie je veľmi utešená situácia,“ priznal Volko vo videu pre STVR.

Zranenie ľavého chodila sa výrazne zlepšilo, je pripravený, a preto sa do Holandska presunie a zabojuje o ďalší cenný kov na HME.

„Je to podujatie, na ktorom sa mi doteraz najviac darilo. Verím, že budem znova schopný predviesť kvalitný výkon,“ doplnil 28-ročný šprintér.

Obľúbené podujatie

Zrejme jediného účastníka podujatia, ktorý trénuje v opustenom sklade, čaká už šiesta účasť na HME, premiéru mal v roku 2015 v Prahe.

Následne získal tri cenné kovy – striebro v Belehrade 2017, zlato v Glasgowe 2019, bronz v Toruni 2021. Naposledy v roku 2023 skončil v tureckom Istanbule piaty.

V roku 2025 absolvoval Volko tri súťaže na 60 metrov. V českom Jablonci bol druhý (6,67 s), v srbskom Belehrade nepostúpil z rozbehu do finále (6,76 s) a v Ostrave zase finišoval ôsmy (6,70 s).