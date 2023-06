Ministri prijali programové vyhlásenie vlády, má šesť priorít a podľa Ódora je to pomerne ambiciózny plán

Ministri v pondelok prijali programové vyhlásenie vlády. Každé ministerstvo si stanovilo tri krátkodobé a tri strednodobé priority. Predseda vlády Ľudovít Ódor na tlačovej besede po rokovaní vlády označil programové vyhlásenie vlády za pomerne ambiciózny plán, no podľa jeho slov je to „vždy to lepšie, ako keby sme sa nesnažili o nič.“

Krátkodobými prioritami vlády sú riadny chod štátu, príprava zodpovedného štátneho rozpočtu a proeurópska domáca a západná zahraničná politika. Strednodobými prioritami je pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využívanie európskych peňazí.