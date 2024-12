Úrad pre územné plánovanie po správe NKÚ prijal opatrenia, do rozpočtu vrátil milióny eur

Začiatkom decembra začala na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR nová kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), tentoraz zameraná na spoluprácu úradu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Inicioval ju NKÚ na základe svojich zistení z kontroly ukončenej v marci tohto roka.

Na základe nej začal konať aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a vyrubil úradu pokutu za projekt Digitálnej dvojičky. Nové vedenie úradu pristúpilo k množstvu konkrétnych opatrení. Do rozpočtu úrad vrátil milióny eur.

Úrad deklaruje plnú spoluprácu

Kontrolóri sa po viac ako polroku opäť vrátili na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, aby pokračovali v preverovaní spolupráce úradu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Predseda úradu im počas osobného stretnutia deklaroval plnú súčinnosť a zároveň uviedol, že už koncom septembra odmietol podpísať preberací protokol odovzdaných prác od univerzity.

„Projekt digitálnej transformácie územného plánovania a stavebného konania je bezpochyby témou, ktorú musíme ako krajina rozvíjať. Avšak z našich interných zistení a následného odpočtu prác, ktorý univerzita poskytla, vyplýva, že úloha, ktorú mali, nebola splnená podľa predpokladov. Na úrade však už teraz hľadáme cesty, ako v digitalizácii pokračovať, aby sme naplnili očakávania, po ktorých dlhodobo volá odborná obec, samosprávy aj celý stavebný sektor,“ uviedol Milan Valašík, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Pokuta a právne kroky v súvislosti s porušením verejného obstarávania

Zmluva za 8 592 000 eur bez DPH sa týka spolupráce na projekte s pracovným názvom „Overenie konceptov spracovania 3D modelov územia a stavieb na zefektívnenie zavádzania novej stavebnej legislatívy do praxe“. V polovici októbra 2022 ju podpísal bývalý predseda úradu Martin Hypký. Kontrolóri už v marci tohto roka prišli k záveru, že „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR obišiel zákon o verejnom obstarávaní a nevedel vydokladovať vyše 8 milión eur, ktoré univerzite poskytol bez vystavenia faktúr a bez zadefinovania jasných a merateľných cieľov“.

Aktuálne úrad čaká na vyjadrenie univerzity k výhradám úradu. Predseda Milan Valašík plánuje v tejto súvislosti podniknúť aj právne kroky. Dopady zistení NKÚ sú predmetom záujmu aj ďalších kontrolných orgánov. ÚVO žiada od Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR podklady k verejným obstarávaniam, ktoré sú uvedené pri zistených nedostatkoch zo strany NKÚ.

Konflikt záujmov a nedostatky v dokumentácii verejného obstarávania

Okrem zmluvy s TUKE ide o nákup osobných automobilov pre úrad, nákup hybridných automobilov, ale aj zmluvu na knižnú publikáciu a video „Digitálna dvojička“. V prípade tejto spolupráce ÚVO už koncom novembra vyrubil úradu pokutu vo výške 5 500 eur.

Dôvodom bola „Knižná publikácia – Digitálna dvojička“ (60 000 eur bez DPH) a „Video – Digitálna dvojička“ (90 000 eur bez DPH). ÚVO identifikoval konflikt záujmov medzi vtedajším predsedom úradu Martinom Hypkým a úspešným uchádzačom Pomeroy Academy Pte Ltd zastúpenej prof. Jasonom Pomeroyom.

Úrad sa ako kontrolovaný subjekt mal dopustiť nevysporiadania sa s možným konfliktom záujmov zainteresovanej osoby. V tejto súvislosti ÚVO ďalej konštatoval neúplnosť dokumentácie zo zadania zákazky, nakoľko pri nej nebolo preukázané splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Týmto postupom úrad porušil princíp transparentnosti pri verejnom obstarávaní.

Opatrenia na nápravu a zamedzenie pochybení

„Na základe interných zistení sme prijali konkrétne opatrenia, aby sme do budúcnosti zamedzili procesným pochybeniam, ktoré sú predmetom ďalšieho záujmu ako NKÚ, tak aj ÚVO. Práve rozsah a zameranie na problémové oblasti, ale aj na úrad ako celok, nám umožnili optimalizovať nielen procesy, ale aj finančné toky v rámci úradu. Internými pravidlami sme ušetrili a do rozpočtu vrátili milióny eur,“ vysvetlil Milan Valašík, predseda úradu. Ako dodal, všetky verejné obstarávania robí úrad v spolupráci s rezortmi, aby aj pri týchto procesoch šetril peniaze. Nové vedenie zároveň nastavilo novú a otvorenú komunikáciu so Slovenskou komorou architektov (SKA), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a samosprávami.

So Združením miesta obcí Slovenska (ZMOS) organizuje úrad školenia po celom Slovensku o nových územných plánoch. V budúcom roku plánuje mestám a obciam rozdeliť dotácie v hodnote až 1,2 milióna eur na nové územné plány (v uplynulom roku to bolo zhruba 600-tisíc). V spolupráci s SKA tiež úrad počas tohto roka školil architektov v každom krajskom meste.