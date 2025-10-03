Unikla masakru nacistov. Zomrela významná aktivistka, dožila sa 100 rokov

Camille Senonová, feministka a odborárska aktivistka, ktorá ako mladá žena unikla masakru nacistov vo francúzskej dedine Oradour-sur-Glane, zomrela vo štvrtok vo veku 100 rokov. Oznámil to starosta obce.
Senonová bola mladá žena, keď elitná jednotka SS Tretej ríše 10. júna 1944 vpochodovala do dediny a zabila 642 obyvateľov vrátane celej jej rodiny. V roku 2017 pre AFP opísala hrôzy toho dňa a spomínala, že videla čierny dym a že po masakre neostala v dedine ani jedna živá duša.
Po oslobodení Francúzska sa Senonová pridala k odborom CGT a Komunistickej strane, kde sa presadila v mužmi dominovanom odborárskom hnutí a viedla jednu z najvýznamnejších ženských sekcií v Paríži. Po celý život sa zasadzovala za práva žien a bojovala proti každodennej mizogýnii a sexuálnemu obťažovaniu.
The last witness
Simone Senon passed away today in Limoges at the age of 100.
At 8 p.m. on 10 June 1944, 19-year old Camille was on a tramway and heading back to Oradour-sur-Glane after her day’s work in Limoges.
The tram came to a halt near the burning village and SS troops… pic.twitter.com/Le95Ii4BeY
— Vanguard WWII by Cadet – bringing history to life! (@Vanguard_WW2) October 2, 2025
V roku 2014 kandidovala v komunálnych voľbách v Limoges za ľavicový blok a protestovala proti návšteve kontroverzného komika Dieudonného. V roku 2016 odmietla francúzsky Národný rad zásluh, pretože sa nechcela „zriecť sa svojho celoživotného aktivizmu za spravodlivosť, slobodu, bratstvo a mier“.
Senonová vyzývala mladých ľudí, aby nikdy nerobili kompromisy vo svojich hodnotách a zostali optimistickí za každých okolností. „Život ma naučil, že nikdy nie je čas na zúfalstvo,“ povedala. Jej život a odkaz zostávajú inšpiráciou pre mnohých, ktorí bojujú za ľudské práva a spravodlivosť.