Unikla masakru nacistov. Zomrela významná aktivistka, dožila sa 100 rokov

Bojovala za práva žien a nikdy nezanevrela na svoj aktivizmus.
Streets of Oradour sur Glane
Panorama francúzskej dediny Oradour-sur-Glane. 10. júna 1944 bola zničená a jej obyvateľstvo zmasakrované nacistickými vojakmi. Ruiny dediny sa zachovali ako pripomienka barbarstva. Foto: www.gettyimages.com
Camille Senonová, feministka a odborárska aktivistka, ktorá ako mladá žena unikla masakru nacistov vo francúzskej dedine Oradour-sur-Glane, zomrela vo štvrtok vo veku 100 rokov. Oznámil to starosta obce.

Senonová bola mladá žena, keď elitná jednotka SS Tretej ríše 10. júna 1944 vpochodovala do dediny a zabila 642 obyvateľov vrátane celej jej rodiny. V roku 2017 pre AFP opísala hrôzy toho dňa a spomínala, že videla čierny dym a že po masakre neostala v dedine ani jedna živá duša.

Po oslobodení Francúzska sa Senonová pridala k odborom CGT a Komunistickej strane, kde sa presadila v mužmi dominovanom odborárskom hnutí a viedla jednu z najvýznamnejších ženských sekcií v Paríži. Po celý život sa zasadzovala za práva žien a bojovala proti každodennej mizogýnii a sexuálnemu obťažovaniu.

V roku 2014 kandidovala v komunálnych voľbách v Limoges za ľavicový blok a protestovala proti návšteve kontroverzného komika Dieudonného. V roku 2016 odmietla francúzsky Národný rad zásluh, pretože sa nechcela „zriecť sa svojho celoživotného aktivizmu za spravodlivosť, slobodu, bratstvo a mier“.

Senonová vyzývala mladých ľudí, aby nikdy nerobili kompromisy vo svojich hodnotách a zostali optimistickí za každých okolností. „Život ma naučil, že nikdy nie je čas na zúfalstvo,“ povedala. Jej život a odkaz zostávajú inšpiráciou pre mnohých, ktorí bojujú za ľudské práva a spravodlivosť.

