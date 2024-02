Unikátna šanca vidieť Šimona Nemca z New Jersey Devils naživo, zámorská NHL by sa mala vrátiť do Prahy

Zámorská hokejová NHL by sa mala vrátiť do Prahy. Zámorskí experti avizujú súboj klubu New Jersey Devils, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec, s tímom Buffalo Sabres. Informáciu priniesol český portál Sport.cz s odvolaním na vyjadrenia amerických novinárov.

Detaily duelu

Viaceré zdroje špecifikujú už aj detaily duelu. Rešpektovaný žurnalista David Pagnotta uviedol: „Buffalo Sabres najprv v októbri odohrá prípravný zápas v Mníchove a potom sa presunie do Prahy, kde odohrá zápas NHL s New Jersey Devils.“

Európa sa stala v posledných rokoch obľúbenou destináciu vedenia NHL. V minulosti sa v „stovežatej“ odohralo už sedem zápasov kanadsko-americkej súťaže. Naposledy v roku 2022 hrali v Prahe v rámci projektu NHL Global Series tímy Nashville Predators a San Jose Sharks.

Úvodné dva vzájomné zápasy

Uvedené mužstvá by proti sebe mali odohrať dva vzájomné zápasy, ktoré budú úvodnými dvomi duelmi edície 2024/2025. Zámorské zdroje informujú aj o ďalšom dejisku budúcoročného európskeho turné. Vo fínskom meste Tampere by mali proti sebe nastúpiť kluby Dallas Stars a Florida Panthers.

Český Sport.cz upozorňuje na to, že ak by sa zápasy medzi New Jersey a Buffalom naozaj hrali v Prahe, bola by to výborná príležitosť na poďakovanie českým hokejovým legendám. Dres „šablí“ z Buffala si totiž v minulosti obliekal brankár Dominik Hašek a v tábore „diablov“ z New Jersey zasa strávil podstatnú časť svojej úspešnej kariéry útočník Patrik Eliáš.