Únia chce na urýchlenie dodávok delostreleckej munície pre Ukrajinu použiť plán estónskej premiérky Kallasovej

Predstavitelia Európskej únie (EÚ) a krajiny 27-členného bloku diskutujú o pláne vyčleniť ďalšiu miliardu eur a tiež vytvoriť spoločný systém obstarávania na urýchlenie dodávok munície pre húfnice, ktoré sú podľa Ukrajiny kľúčové v boji proti ruským silám.

Keďže Ukrajina čelí nedostatku munície na boj s Ruskom, estónska premiérka Kaja Kallas prišla minulý mesiac s plánom na vytvorenie podobnej schémy, akú Únia využila na nákup vakcín počas pandémie koronavírusu.

Prioritou je zaručenie dodávky

Podľa nemenovaného európskeho predstaviteľa, ktorý má priame informácie o projekte, no nemá povolenie informovať verejnosť, pretože plán ešte nie je dokončený, je momentálne prioritou zaručenie rýchlej dodávky 155-milimetrovej delostreleckej munície ukrajinským ozbrojeným silám.

Takúto muníciu podľa neho vyrába 12 spoločností v deviatich členských štátoch. Európska komisia ich bude motivovať k zvýšeniu výroby, zaručí im dlhodobý dopyt, čím sa pre ne projekt stane zaujímavým, vyjadril sa ďalej.

EÚ pomáha Ukrajine prostredníctvom svojho Európskeho mierového nástroja, teda fondu využívaného na preplácanie nákladov členských krajín, ktoré poskytujú zbrane, muníciu a vojenskú podporu Ukrajine. Podľa najnovšieho návrhu by sa členským krajinám, ktoré okamžite poskytnú muníciu, zaručilo rýchle splatenie a vysoká miera úhrady.

Ministri budú o pláne rokovať

Požiadavky členských štátov na doplnenie zásob by zhromažďovala Európska obranná agentúra, ktorá by tiež viedla zrýchlený postup priamych rokovaní s priemyselnými dodávateľmi munície v Európe.

Na financovanie projektu by členské štáty museli použiť ďalšiu miliardu eur po tom, ako sa už v decembri dohodli na doplnení Európskeho mierového nástroja o ďalšie dve miliardy eur s možnosťou ďalších 3,5 miliardy eur.

Únia chce tiež podľa európskeho predstaviteľa povzbudzovať tretie krajiny, aby sa pripojili k fondu. „Diskutujeme s Nórmi, potenciálny záujem majú aj Kanaďania,“ spresnil. Podľa rôznych odhadov Ukrajina po roku vojny denne vystrelí 6 000 – 7 000 delostreleckých nábojov, čo je približne tretina celkového ruského počtu.

Ministri obrany Únie by mali o pláne rokovať na budúci týždeň a následne by sa ním mali na zasadnutí 20. marca ďalej zaoberať ministri zahraničných vecí a obrany. Lídri by ho potom mohli schváliť na samite v Bruseli 23. – 24. marca.