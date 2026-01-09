Únia potrebuje vyslanca pre Ukrajinu, mala by obnoviť dialóg s Kremľom, tvrdí talianska premiérka

Meloniová uviedla, že sa zhoduje s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý v decembri označil za „užitočné", aby Európa opätovne nadviazala kontakt s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová počas novoročnej tlačovej konferencie 9. januára 2026 v Ríme. Foto: AP Photo/Andrew Medichini
Európska únia (EÚ) by mala s Moskvou obnoviť dialóg na vysokej úrovni, povedala v piatok talianska premiérkaGiorgia Meloniová. Zároveň vyzvala na vymenovanie osobitného európskeho vyslanca pre Ukrajinu.

„Myslím si, že prišiel čas, aby Európa hovorila s Ruskom,“ povedala Meloniová na novoročnej tlačovej konferencii. Zároveň dodala, že ak sa EÚ chce zmysluplne zapojiť do prebiehajúcich rokovaní, „hovoriť len s jednou zo zúčastnených strán obmedzuje možné pozitívne prínosy“.

Meloniová uviedla, že sa zhoduje s francúzskym prezidentomEmmanuelom Macronom, ktorý v decembri označil za „užitočné“, aby Európa opätovne nadviazala kontakt s ruským prezidentomVladimirom Putinom.

Podľa talianskej premiérky však nie je jasné, kto by mal EÚ v prípadných rokovaniach zastupovať. „Tento problém máme od začiatku rokovaní. Hovorí veľa hlasov, existuje veľa formátov,“ povedala. Aj preto dlhodobo podporuje vymenovanie osobitného európskeho vyslanca pre otázku Ukrajiny, ktorý by „zjednotil postoje a umožnil hovoriť jedným hlasom“.

Zároveň zdôraznila, že je priskoro hovoriť o návrate Ruska do skupiny G7, ktorá bola predtým formátom G8. „Dnes sa mi zdá nemožné, aby sa Rusko pridalo ku G7,“ povedala Meloniová, ktorá je od začiatku vojny silnou podporovateľkou Ukrajiny.

