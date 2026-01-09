Talianska premiérka Giorgia Meloniová si myslí, že Spojené štáty nenapadnú Grónsko

Meloniová tvrdí, že USA sú v súvislosti s Grónskom také asertívne len preto, aby si na najväčší ostrov na svete nezačali robiť nároky iní globálni hráči.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: Olivier Hoslet, Pool Photo via AP
Talianska premiérka v piatok vyhlásila, že neverí, že Spojené štáty zaútočia na Grónsko, ale že ich „asertívne metódy“ majú od zasahovania v tejto oblasti odradiť iné krajiny.

Meloniová tiež povedala, že NATO by sa malo viac zamerať na Arktídu a zabezpečiť „významnú prítomnosť“ spojencov s cieľom zachovať bezpečnosť a zabrániť vstupu nepriateľských krajín.

Trumpova spojenkyňa

Krajne pravicová šéfka talianskej exekutívy a spojenkyňa amerického prezidenta Donalda Trumpa je v Európe výnimkou, pretože obhajuje pozície šéfa Bieleho domu, ktorý ponúkol odkúpenie Grónska Spojenými štátmi a odmietol vylúčiť vojenskú akciu proti tomuto autonómnemu územiu Dánskeho kráľovstva.

„Stále neverím hypotéze, že Spojené štáty podniknú vojenskú akciu, aby prevzali kontrolu nad Grónskom, čo je možnosť, s ktorou by som jednoznačne nesúhlasila,“ povedala Meloniová novinárom na tradičnej novoročnej tlačovej konferencii. Takáto alternatíva by „nebola v záujme nikoho, dokonca ani v záujme Spojených štátov amerických“, uviedla Meloniová.

Asertívne metódy

„Myslím si, že Trumpova administratíva sa so svojimi tak trochu asertívnymi či veľmi asertívnymi metódami zameriava predovšetkým na strategický význam Grónska a arktického regiónu vo všeobecnosti pre svoje záujmy a bezpečnosť,“ spresnila talianska premiérka.

„Stále som presvedčená, že posolstvo, ktoré chcú USA vyslať, je, že nebudú akceptovať nadmerné zasahovanie iných zahraničných aktérov v oblasti, ktorá je pre ich bezpečnosť a záujmy nesmierne strategicky dôležitá,“ vyhlásila Meloniová.

Talianska politika

Taliansko podľa svojej predsedníčky vlády vypracúva vlastnú arktickú stratégiu, ktorej cieľom je okrem iného zachovanie mieru a bezpečnosti v tejto oblasti, pomoc talianskym spoločnostiam s investíciami a podpora výskumu, najmä v súvislosti so zmenou klímy.

„Najlepší spôsob, ako predchádzať problémom… je zabezpečiť serióznu a významnú prítomnosť Severoatlantickej aliancie, skrátka spojencov v Arktíde, a aby sa do toho zapojilo aj Grónsko,“ povedala Giorgia Meloniová.

