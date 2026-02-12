Únia miest kritizuje nový sadzobník SOZA, hovorí o ohrození kultúrnych podujatí

Únia miest Slovenska (ÚMS) kritizuje nová sadzobník Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), považuje ho za neprijateľný. Únia bola upozornená členskými mestami na zásadné problémy s procesom načasovania aj komunikáciou o novom sadzobníku.
„Nový sadzobník SOZA bol doručený bez predchádzajúcej vecnej diskusie so samosprávami, a to v čase, keď mali mnohé mestá už svoje rozpočty schválené alebo vo finálnej časti procesu. Takýto postup znemožňuje zodpovedne plánovať kultúrne podujatia a vytvára riziko neúmerného a neudržateľného nárastu nákladov najmä pre menšie mestá a obce,“ uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Obavy o dostupnosť kultúry
Doplnila, že materiál preto považujú za nerealistický a ohrozujúci dostupnú kultúru pre ľudí. ÚMS plánuje po dnešnom online stretnutí Pracovnej skupiny pre oblasť kultúry požadovať, aby boli zmeny sadzobníka pripravované transparentne, na základe dopadovej analýzy a po dohode so samosprávami. „Za kľúčové považujeme dočasné pozastavenie účinnosti sporných častí sadzobníka a návrat k rokovaciemu stolu s cieľom nastaviť férové procesy a korektnú komunikáciu,“ zdôraznila Piršelová.
Únia podotkla, že rozumie potrebe ochrany autorských práv a podpory umeleckej obce, tá ale podľa zástupcov miest nemôže byť nastavovaná spôsobom, ktorý môže v praxi obmedziť verejné kultúrne podujatia či zvyšovať ceny pre obyvateľov. „A to v čase, keď samosprávy dlhodobo zápasia s napätými rozpočtami a obyvatelia pociťujú následky konsolidácie,“ dodáva ÚMS.
Rokovania so SOZA
Víta tiež, že SOZA dnes oficiálne iniciovala pracovné stretnutie so zástupcami samosprávnych združení, vyjadrila tiež pripravenosť na spoločnú diskusiu. Únia ocenila ústretovosť kroku manažmentu SOZA na rokovaní Dozornej rady v stredu 11. februára 2026, ktorý pozastavil účinnosti sadzobníka v ustanoveniach s priamym vplyvom na samosprávy, s cieľom predísť nežiaducim rozhodnutiam a nedorozumeniam pri jeho aplikácii.
„Únia miest Slovenska bude koordinovať svoj postup so zástupcami Asociácie kultúrnych inštitúcii Slovenska (AKIS). Veríme, že rokovania s vedením SOZA budú konštruktívne so spoločným cieľom – nájsť korektné riešenie pre všetky sporné otázky,“ uzavrel viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.