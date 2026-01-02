Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval nového šéfa prezidentskej kancelárie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval v piatok šéfa vojenskej rozviedky Kyryla Budanova za nového vedúceho svojej kancelárie po tom, čo na tento post pre podozrenie z korupcie rezignoval Zelenského blízky spolupracovník Andrij Jermak.
Tridsaťdeväťročný Budanov, ktorý sa riaditeľom vojenskej rozviedky stal v roku 2020, si na Ukrajine vybudoval takmer legendárnu povesť sériou odvážnych operácií proti Rusku, ktoré vo februári 2022 spustilo proti svojmu susedovi rozsiahlu vojenskú ofenzívu.
„Stretol som sa s Kyrylom Budanovom a ponúkol som mu post vedúceho Kancelárie prezidenta Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Dostatočná sila
Nominácia prichádza v kľúčovom momente takmer štyri roky trvajúcej vojny, keď Zelenskyj v stredu oznámil, že dohoda sprostredkovaná USA o ukončení konfliktu je pripravená na „90 percent“.
„Ukrajina sa teraz potrebuje viac zamerať na bezpečnostné otázky a rozvoj obranných a bezpečnostných síl Ukrajiny, ako aj na diplomatickú stránku rokovaní,“ povedal Zelenskyj. „Kyrylo má v týchto oblastiach unikátne skúsenosti a dostatočnú silu na dosiahnutie výsledkov.“
Odmietal kritiku
Po oficiálnom vymenovaní do funkcie Budanov nahradí Andrija Jermaka, ktorý v novembri odstúpil po tom, čo vyšetrovatelia vykonali raziu v jeho dome v rámci vyšetrovania rozsiahlej korupčnej kauzy.
Jermak bol Zelenského najdôležitejším spojencom, ale v Kyjeve rozdeľoval ľudí. Jeho oponenti tvrdili, že vo svojich rukách sústredil obrovskú moc, rozhodoval o prístupe k prezidentovi a bezohľadne potláčal kritické hlasy.
Štvorročný konflikt vyvolaný Ruskom, ktorý je najhorším na európskej pôde od druhej svetovej vojny, si vyžiadal desaťtisíce obetí a spustošil rozsiahle časti ukrajinského územia.