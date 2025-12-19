Ukrajinský letecký dron zasiahol ruský tieňový tanker v Stredozemnom mori, 2 000 kilometrov od ukrajinských hraníc

Podľa ukrajinskej tajnej služby SBU bol tanker v čase útoku prázdny, takže nehrozí ekologické riziko.
Bulgaria Sanctioned Tanker
Sankcionovaný ropný tanker po údajnom zásahu ukrajinským dronom v Čiernom mori. Foto: Ilustračné, AP Photo/ Zdravko Vassilev
Ukrajina v piatok oznámila, že zasiahla ropný tanker z takzvanej ruskej tieňovej flotily pomocou vzdušných dronov v neutrálnych vodách Stredozemného mora. Ide o prvý ukrajinský útok v tomto mori od začiatku vojny.

Flotila, ktorej veľkosť sa odhaduje až na 1 000 plavidiel s nejasným vlastníctvom, umožňuje Moskve pokračovať v exporte ropy napriek západným sankciám. Podľa expertov a viacerých európskych lídrov sa niektoré z plavidiel používajú aj na ruské hybridné operácie v Európe.

Preletel 2 000 kilometrov

Zdroj z ukrajinskej tajnej služby SBU označil útok za „novú, bezprecedentnú špeciálnu operáciu“, ktorá sa ako prvá ukrajinská vojenská akcia uskutočnila v Stredozemnom mori, približne 2 000 kilometrov od hraníc Ukrajiny. Podrobnosti o tom, ako bol dron do oblasti dopravený, odkiaľ bol vypustený ani nad ktorými krajinami mohol letieť, zdroj neuviedol.

Podľa tajnej služby SBU bol tanker v čase útoku prázdny, takže nehrozí ekologické riziko. Plavidlo s názvom QENDIL utrpelo „kritické poškodenie a nie je možné ho ďalej používať“.

Legitímny cieľ

SBU tvrdí, že tanker slúžil na obchádzanie západných sankcií a financovanie ruskej vojny, a preto bol „absolútne legitímnym cieľom“. „Nepriateľ musí pochopiť, že Ukrajina sa nezastaví a zasiahne ich kdekoľvek na svete,“ uviedol zdroj.

Kyjev si už skôr pripísal útoky na plavidlá napojené na Rusko pri tureckom pobreží Čierneho mora, kde výbuchy zasiahli dva prázdne ropné tankery.

