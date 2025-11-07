Ukrajinský dron s dlhým doletom zasiahol petrochemický závod v Baškirsku

Ukrajinská armáda vo štvrtok zasiahla ruský petrochemický závod Sterlitamak v Baškirskej republike, ktorá leží južne od Uralu. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to v piatok ukrajinské vojenské spravodajstvo.
Útok dronu s dlhým doletom spôsobil požiar v dielni, v ktorej sa vyrába prísada používaná pre v letecké palivo. Závod Sterlitamak je známy aj výrobou polymérov pre ruskú armádu a pre ruské zbrojovky.
Baškirská republika leží približne 1 300 kilometrov východne od ukrajinských hraníc.