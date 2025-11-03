Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme

Terčom bolo veliteľské stanovište a radary.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajinská armáda v noci na nedeľu podnikla útoky na komponenty ruského systému protivzdušnej obrany na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to v pondelok ukrajinské obranné spravodajstvo.

Pri útoku na veliteľské stanovište práporu protilietadlového systému S-400 Triumf bol zničený ruský multifunkčný radar 92N6E a autonómne napájacie zariadenie veliteľského stanovišťa,“ uviedlo vojenské spravodajstvo.

Kyjev dodal, že jeho špecializované sily úspešne zasiahli aj letiskový radar AORL-1AS a radar P-18 Terek patriaci ruskej armáde.

