Ukrajinskí partizáni sa úspešne infiltrujú v ruskej armáde, získavajú cenné informácie

Partizánske hnutie Ukrajincov a Krymských Tatárov Ateš tvrdí, že sa mu úspešne darí infiltrovať svojich agentov do radov ruských ozbrojených síl. V správe na Telegrame ukrajinskí partizáni uviedli, že sa prihlásili ako dobrovoľníci. Referuje o tom web Kyiv Post.

Rusko prvýkrát od začiatku vojny začalo otvorene povolávať Ukrajincov z okupovaných území na vojenskú službu. „Agenti z nášho hnutia to využili a prišli do vojenskej služby ako dobrovoľníci. To nám umožní vykonávať operácie v rámci vojenských jednotiek a zhromažďovať relevantnejšie informácie,“ uviedli partizáni.

Obyvatelia Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti sú podľa hnutia Ateš nútení slúžiť v ruskej armáde, čo skupina považuje za medzinárodný vojnový zločin. Rusi údajne ľuďom z okupovaných oblastí sľubujú, že nebudú poslaní do oblasti „špeciálnej vojenskej operácie“, ale nikto týmto sľubom neverí.

Začiatkom októbra ukrajinské Centrum národného odporu informovalo, že na dočasne okupovaných územiach sa začala branná povinnosť. Návrh kampane má trvať do 31. decembra s cieľom zmobilizovať najmenej 150-tisíc vojakov. Toto číslo zahŕňa významnú časť obyvateľov z anektovaných oblastí Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a z Krymu.