Ukrajinské veľvyslanectvo sa ohradilo voči vyhláseniam Fica, hovorí o podpore ruského režimu v agresii

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike vyjadrilo poľutovanie nad nedeľňajšími protiukrajinskými vyhláseniami predsedu vlády Roberta Fica. Namiesto ďalšieho obviňovania prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského odporúča veľvyslanectvo slovenským partnerom dôkladnejšie si preštudovať, preskúmať a analyzovať vyjadrenia ukrajinského lídra.

Ten podľa ambasády iba konštatoval, že ukrajinská strana nevylučuje provokácie zo strany Ruskej federácie 9. mája a presúvanie viny za narušenie bezpečnosti na Ukrajinu, a preto nemôže garantovať ich bezpečnosť.

Podpora ruského režimu v pokračovaní agresie

Zároveň poukázala na to, že pokiaľ ide o trojdňové prímerie, Ukrajina bezpodmienečne súhlasila s úplným prímerím ešte 11. marca, „zatiaľ čo Rusko túto možnosť neustále odmietalo a predkladalo nové požiadavky, manipulovalo, stupňovalo teror a teraz ponúka krátke prímerie na 3 dni, čo nie je seriózna cesta k mieru„.

Slovenský premiér by mal podľa Veľvyslanectva Ukrajiny v SR uznať nielen to, že ruská invázia na Ukrajinu je porušením medzinárodného práva, ale aj to, že jediný, kto chce, aby táto vojna pokračovala v snahe zničiť Ukrajinu, je ruský prezident Vladimir Putin.

„Slepé ignorovanie tohto jednoduchého faktu zo strany slovenského vedenia nielenže negatívne ovplyvňuje naše bilaterálne vzťahy, ale zároveň podporuje ruský režim v pokračovaní agresie. Pokiaľ ide o skutočnosť, že história by sa nemala miešať so súčasnosťou, veľvyslanectvo s poľutovaním konštatuje, že súčasná ruská agresia voči Ukrajine sa vrátila k rozsahu zverstiev nevídaných od druhej svetovej vojny, ktoré Rusko v súčasnosti využíva výlučne na ospravedlnenie vojny proti našej krajine,“ dodala ukrajinská ambasáda.

Ukrajinskí vojaci výrazne prispeli k víťazstvu nad nacizmom

Zároveň pripomína, že počas druhej svetovej vojny ukrajinskí vojaci výrazne prispeli k víťazstvu nad nacizmom. Šesť miliónov Ukrajincov bojovalo so zbraňou v ruke v radoch sovietskej armády, ďalšie milióny v rôznych pravidelných armádach protihitlerovskej koalície – v Poľsku, Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade, Francúzsku, a státisíce bojovali v povstaleckých jednotkách.

Územie Ukrajiny bolo jedným z hlavných vojnových dejísk, miestom rozsiahlych bojov a neľútostného odporu. Priame ľudské straty na Ukrajine predstavovali viac ako osem miliónov ľudí.

„V rokoch 1943 – 1944 tvorili Ukrajinci 50 – 70 percent z celkového počtu príslušníkov jednotlivých jednotiek a útvarov sovietskej armády. Zo 6 miliónov Ukrajincov, ktorí bojovali v sovietskej armáde, bolo viac ako 2,5 milióna vyznamenaných sovietskymi a západnými medailami a rádmi, viac ako 2 000 sa stalo Hrdinami Sovietskeho zväzu, z toho 32 dvakrát, a najlepší pilot sovietskeho letectva Ivan Kožedub, ktorý podľa potvrdených správ zostrelil 62 nepriateľských lietadiel, trikrát. Toto vyznamenanie získali trikrát len traja ľudia z celého ZSSR,“ poukázala ukrajinská ambasáda.

Rusko používa rovnaké metódy teroru

Ukrajinskí diplomati na Slovensku upriamili pozornosť tiež na to, že dlho sa zamlčiavali početné zločiny, ktoré spáchal komunistický režim, ako napríklad popravy politických väzňov vo väzniciach na západnej Ukrajine v júni a júli 1941, bombardovanie centra Kyjeva a vodnej priehrady Dnipro v roku 1941.

Rusko používa podľa ukrajinského veľvyslanectva rovnaké metódy teroru voči ukrajinskému ľudu aj dnes, príkladom je zničenie priehrady vodnej elektrárne Kachovka 6. júna 2023. V zóne katastrofy vtedy bolo približne 80 osád a žilo tam 16 000 ľudí, niektoré boli v dôsledku teroristického útoku zaplavené.

„A posledný predpoklad, ktorý treba mať na pamäti, je, že ruská armáda, ktorá bude 9. mája pochodovať na Červenom námestí, rozhodne nemá nič spoločné s víťazstvom nad nacizmom. Je však dosť pravdepodobné, že medzi nimi budú aj tí, ktorí sa podieľali na viacerých vojnových zločinoch proti Ukrajine a proti Ukrajincom v priebehu ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine. Či sa na takejto prehliadke oplatí zúčastniť a tlieskať, je rečnícka otázka,“ uzavrelo veľvyslanectvo.