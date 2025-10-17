Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu

Na sklad ropy a priemyselný závod Hvardijske na Kryme zaútočili v noci na piatok ukrajinské špeciálne operačné sily. Zasiahli aj sklad palív a mazív a radarovú stanicu. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
„Jednotky špeciálnych operačných síl použili v noci na 17. októbra útočné drony na údery na viacero nepriateľských cieľov na dočasne okupovanom Kryme. V dôsledku úspešných akcií bol zasiahnutý sklad ropy v obci Hvardijske a priemyselný závod Hvardijske v okrese Saky,“ konštatoval generálny štáb.
Dodal, že terčom útokov bol aj sklad palív a mazív patriaci ruským ozbrojeným silám v meste Džankoj na severe polostrova Krym a radarová stanica Nebo-U v meste Jevpatorija na západe Krymu.