Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge

Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti na juhu krajiny zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to tlačová služba špeciálnych jednotiek a generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny.
Ropná rafinéria Saratov pri rieke Volga neďaleko hraníc s Kazachstanom je jedným z najstarších ruských závodov na spracovanie ropy a je súčasťou štruktúry ropnej spoločnosti Rosnefť. Jej kapacita spracovania ropy bola v roku 2020 na úrovni 7,2 milióna tony a v roku 2023 v objeme 4,8 milióna tony. Rafinéria sa podieľa na dodávkach palív ruskej armáde.
Presne pred mesiacom, čiže 16. septembra, bola ropná rafinéria Saratov tiež terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek.