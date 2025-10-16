Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge

Rafinéria, ktorá je súčasťou štruktúry ropnej spoločnosti Rosnefť, sa podieľa na dodávkach palív ruskej armáde.
Ukrajinskí vojaci pripravujú štart dronu Avenger UAV. Foto: SITA/AP
Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti na juhu krajiny zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to tlačová služba špeciálnych jednotiek a generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny.

Ropná rafinéria Saratov pri rieke Volga neďaleko hraníc s Kazachstanom je jedným z najstarších ruských závodov na spracovanie ropy a je súčasťou štruktúry ropnej spoločnosti Rosnefť. Jej kapacita spracovania ropy bola v roku 2020 na úrovni 7,2 milióna tony a v roku 2023 v objeme 4,8 milióna tony. Rafinéria sa podieľa na dodávkach palív ruskej armáde.

Presne pred mesiacom, čiže 16. septembra, bola ropná rafinéria Saratov tiež terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek.

