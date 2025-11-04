Ukrajinské drony zasiahli ďalšie srdce ruskej ropnej mašinérie

Ukrajinské drony v utorok zasiahli petrochemický závod Sterlitamak nachýdzajúci sa takmer 1 500 kilometrov vo vnútri Ruska. Referuje o tom web rádia Slobodná Európa s odvolaním sa na prezidenta Baškirskej republiky Radija Chabirova.
Dva drony boli zostrelené, no jeden z nich poškodil čističku vôd v priemyselnom komplexe. Pri útoku neboli hlásené žiadne obete.
Kyjev zatiaľ útok nekomentoval, no pokračuje v cielenej likvidácii kľúčových ruských zariadení, ako sú rafinérie, sklady ropy či logistické centrá, aby spomalil ruskú vojenskú mašinériu. Ukrajina žiada USA o dodávky zbraní s dlhým doletom, ako sú rakety Tomahawk, ktoré by jej umožnili efektívnejšie zasahovať ruské ciele.
Ukrainian drones struck the Sterlitamak Petrochemical Plant in Bashkortostan, over 700 miles from Ukraine. The facility, a major hub for refined oil products and synthetic rubber, is now burning. Multiple explosions were confirmed by local authorities, dealing a serious blow to… pic.twitter.com/1tx7KsYwKX
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025
Americký prezident Donald Trump sa v ostatnom čase vyjadril skepticky k dodávkam Tomahawkov na Ukrajinu, obávajúc sa o potreby vlastnej armády a zároveň dúfajúc v mierové riešenie konfliktu bez použitia týchto zbraní. Moskva varovala Washington, že dodávky Tomahawkov by znamenali „úplne novú fázu eskalácie“ medzi USA a Ruskom.
Sterlitamak bol už minulý mesiac cieľom útoku ukrajinských dronov, ktoré zasiahli časť závodu vyrábajúceho zariadenia a nástroje pre ropný a plynárenský priemysel, vrátane produkcie výbušnín.