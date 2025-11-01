Ukrajinská vojenská spravodajská služba zničila tri vetvy ropovodu v Moskovskej oblasti

Ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR) v piatok zničila tri vetvy ropovodu Koľcevoj v Moskovskej oblasti. Špeciálna operácia HUR vyradila z prevádzky ropovod v okrese Ramenskoje, ktorý zásoboval palivom ruskú armádu. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
„Ani sieť proti dronom, ani ozbrojená stráž strážiaca nepriateľské zariadenie nepomohli. Tri potrubia, ktorými agresor dodával benzín, naftu a letecké palivo, explodovali naraz. Ďalšia úspešná operácia HUR na ruskom území je vážnou ranou pre vojenské kapacity agresorského štátu, ako aj pre jeho hospodárstvo, najmä v Moskovskej oblasti,“ uviedla ukrajinská vojenská spravodajská služba.
Šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov zdôraznil, že operácie HUR spôsobujú Rusku väčšie straty ako sankcie.
Hlavný ropovod Koľcevoj má dĺžku 400 kilometrov a prepravuje palivo z rafinérií v Riazani, Nižnom Novgorode a Moskve. Cez ropovod každoročne prúdili až tri milióny ton leteckého paliva, 2,8 milióna ton nafty a 1,6 milióna ton benzínu.