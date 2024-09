Ukrajinská operácia v Kurskej oblasti vyradila z boja už viac ako 6-tisíc ruských vojakov

V priebehu prvého mesiaca operácie ukrajinskej armády v ruskej Kurskej oblasti Moskva stratila viac ako 6-tisíc vojakov. Ide o mŕtvych alebo zranených.

Povedal to v piatok na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny na leteckej základni Ramstein v Nemecku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Dnes je to už mesiac od začiatku operácie našej armády v Kurskej oblasti Ruska. Je to pohraničná oblasť, z ktorej sa Putin pripravoval na rozšírenie vojny na ukrajinské územie. Pripravoval sa na začatie novej ofenzívy proti nášmu mestu Sumy. Obrátili sme však karty a našou protiofenzívou posúvame vojnu do Ruska,“ uviedol Zelenskyj.

Prezident dodal, že ukrajinskí vojaci v Kurskej oblasti v súčasnosti kontrolujú 1 300 kilometrov štvorcových územia a viac ako sto obcí.