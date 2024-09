Pre úspech operácie ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti tam Rusko presunulo z vojnovej zóny na Ukrajine 60-tisíc vojakov, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ako informuje portál Ukrajinská pravda, v rozhovore pre NBC News sa vyjadril, že jedným z cieľov operácie v Kurskej oblasti bolo priviesť ruských vojakov späť na ich územie a sťahujú sa z oblastí, kde mali Ukrajinci ťažkosti v dôsledku nedostatku balíkov vojenskej pomoci.

Zelenskyj poukázal na to, že sa situácia so zásobami dostala do takého bodu, že Ukrajina mohla odpovedať len jedným delostreleckým granátom na 12 ruských. Po tom, ako sa niektoré ruské jednotky stiahli z okupovaných častí Záporožskej a Chersonskej oblasti, pomer munície sa zmenil z 1 ku 12 na 1 ku 3.