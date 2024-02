Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na ťažobnej plošine v Čiernom mori, Rusi ju využívali pri útokoch dronmi (video)

Ukrajinská jednotka zo Síl pre špeciálne operácie (SOF) zničila ruskú radarovú stanicu na jednej z ťažobných plošín v Čiernom mori. Ruská armáda využívala stanicu a jej zariadenie pri útokoch dronmi na južné oblasti Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje správu Síl pre špeciálne operácie.

„Príslušníci 73. námorného centra SOF uskutočnili mimoriadne zložitú a efektívnu operáciu v Čiernom mori blízko pobrežia dočasne okupovaného Krymu,“ uviedli ukrajinské Sily pre špeciálne operácie.

Another successful operation by Ukrainian SOF operators in the Black Sea near the coast of the temporarily occupied Crimea.

As a result of Operation „Citadel,“ important enemy equipment was captured, and a mast with an antenna was blown up.

The enemy used the equipment to… pic.twitter.com/B3hATGM1V0

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 6, 2024