Ukrajinci zničili dva ruské radary v Doneckej oblasti

Ukrajinská vojenská spravodajská služba v utorok uviedla, že zaútočila na dve ruské radarové stanice a odpaľovaciu stanicu ruského protilietadlového raketového systému v okupovanej časti Doneckej oblasti na východe krajiny. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
V príspevku na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské vojenské spravodajstvo uviedlo, že jeho jednotka špeciálnych síl „Duch“ v ostatných dvoch týždňoch systematicky útočila na ruské systémy protivzdušnej obrany v Donbase a zničila dva radary 48Ya6-K1 Podľot a odpaľovaciu stanicu systému S-300V.
Portál Kyiv Independent konštatoval, že tvrdenie vojenského spravodajstva nedokáže nezávisle overiť.