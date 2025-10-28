Ukrajinci zničili dva ruské radary v Doneckej oblasti

Terčom ukrajinského útoku podľa Kyjeva bolo aj odpaľovacia stanica raketového systému S-300V.
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajinská vojenská spravodajská služba v utorok uviedla, že zaútočila na dve ruské radarové stanice a odpaľovaciu stanicu ruského protilietadlového raketového systému v okupovanej časti Doneckej oblasti na východe krajiny. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

V príspevku na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské vojenské spravodajstvo uviedlo, že jeho jednotka špeciálnych síl „Duch“ v ostatných dvoch týždňoch systematicky útočila na ruské systémy protivzdušnej obrany v Donbase a zničila dva radary 48Ya6-K1 Podľot a odpaľovaciu stanicu systému S-300V.

Portál Kyiv Independent konštatoval, že tvrdenie vojenského spravodajstva nedokáže nezávisle overiť.

