Ruská armáda na Ukrajine prišla o útočný vrtuľník Ka-52

Oznámil to ruský vojenský bloger, ktorý má blízko k ruským vzdušným silám.
Ruské sily na Ukrajine podľa ruského vojenského blogera stratili útočný vrtuľník Ka-52 Alligator spolu s posádkou. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda bloger Fighterbomber, ktorý má blízko k ruským vzdušným silám, v pondelok zverejnil fotografiu vrtuľníka Ka-52 spolu so správou „Večný let, bratia“, čím pravdepodobne naznačoval smrť posádky.

Ruská armáda nijaké oficiálne vyhlásenie potvrdzujúce stratu vrtuľníka nevydala a ani ukrajinské obranné sily nehlásili zničenie ani poškodenie takéhoto stroja.

Vrtuľník Ka-52, prezývaný Alligator, je ruský útočný vrtuľník používaný na prieskum a na útoky na pozemné ciele.

