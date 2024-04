Ukrajinci vyhodili do vzduchu ropovod v Rostovskej oblasti, Rusko ho údajne používalo na vojenské účely (video)

Ukrajinské sily vyhodili do vzduchu ďalší ruský vojenský objekt – ropovod v obci Azov v ruskej Rostovskej oblasti. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinské obranné spravodajstvo.

Útok na ropovod sa udial v noci na sobotu pri spomenutej dedine Azov. Ropovodom sa prepravujú ropné produkty z miestneho skladu ropy do tankerov v oblasti prístavu v Azovskom mori.

⚡️Last night, a pipeline was blown up in #Azov settlement, #Rostov region of #Russia. The pipeline pumped oil products into tankers at the #Azov Sea Port, #Ukrainian Defence Intelligence.

Loading of tankers with petroleum products has been suspended. It’s unclear for how long. pic.twitter.com/cTYLBWEkJa

— Putin’s IBS (@kardinal691) April 6, 2024