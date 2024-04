Rusko môže čoskoro niesť zodpovednosť za vojnové zločiny, špeciálny tribunál plánujú vytvoriť do konca roka

Medzinárodný špeciálny tribunál, ktorý bude brať Rusko na zodpovednosť za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine, by mohol byť vytvorený do konca tohto roka. Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre Deutsche Welle to povedal európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

Tisícky vojnových zločinov

Ukrajinskí predstavitelia zdokumentovali tisíce vojnových zločinov spáchaných ruskými silami, vrátane úmyselných útokov na civilistov, útokov na kultúrne miesta alebo zdravotnícke zariadenia, mučenia a deportácií. Ukrajinská generálna prokuratúra 18. marca informovala, že Ukrajina zhromaždila informácie z prípravného konania o viac ako 128-tisíc obetiach vojnových zločinov.

Politická deklarácia, ktorú 2. apríla zverejnila konferencia Obnovenie spravodlivosti pre Ukrajinu a ktorú podpísalo 44 krajín, odsudzuje ruskú agresiu na Ukrajine a obhajuje zriadenie špeciálneho tribunálu na vyšetrovanie a stíhanie ruských zločinov.

Dve hlavné možnosti

„Diskutujeme o tomto tribunáli s rôznymi medzinárodnými aktérmi,“ povedal Reynders na okraji konferencie, ktorá sa konala v Holandsku.

„Teraz sa zvažujú dve hlavné možnosti – medzinárodný tribunál založený na multilaterálnej dohode alebo zjednodušené riešenie založené na bilaterálnej dohode medzi Ukrajinou a Radou Európy.“ Reynders sa domnieva, že proces vytvorenia tribunálu je v poslednej fáze.

„Ďalší krok je vecou politickej vôle. Teraz je len začiatok roka a do konca roka by to malo byť možné,“ povedal.