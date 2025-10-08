Ukrajinci v Poprade napadli svojho rodáka pred bytovkou, vyhrážali sa mu zabitím

Napadnutý muž utrpel podľa policajnej hovorkyne viacero zranení, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
útočník, páchateľ, napadnutie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Poprad Regionálne správy Regionálne správy z lokality Poprad

Dvaja Ukrajinci vo veku 28 a 50 rokov čelia obvineniu z trestného činu výtržníctva i z trestného činu ublíženia na zdraví formou spolupáchateľstva. V nedeľu podvečer na Ulici Murgašovej v Poprade pred vchodom do bytového domu napadli 59-ročného rodáka.

Ako v stredu informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vyhrážali sa mu, že ho zabijú, potrhajú mu ústa a vybijú zuby. Stalo sa tak pred viacerými prítomnými osobami. Napadnutý muž utrpel podľa policajnej hovorkyne viacero zranení, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.

Popradskí policajti krátko po čine zadržali oboch útočníkov a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Na obvinených bol spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.

Viac k osobe: Jana Ligdayová
Firmy a inštitúcie: PZ Policajný zbor SR
Okruhy tém: Napadnutie prešovská krajská policajná hovorkyňa Vyhrážanie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk