Policajti vyšetrujú fyzické napadnutie dvoch osôb v obci pri Košiciach, začali trestné stíhanie

V jednom prípade je predpokladaná doba liečenia do 7 dní, v druhom nad 7 dní.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Košice Regionálne správy Regionálne správy z lokality Košice

V obci Perín-Chym v okrese Košice – okolie došlo v sobotu večer k fyzickému útoku na dve osoby. Podľa predbežnej lekárskej správy obe utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. V jednom prípade je predpokladaná doba liečenia do 7 dní, v druhom nad 7 dní.

Policajti podľa košickej krajskej polície krátko po skutku zadržali tri osoby, ktoré boli po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnené do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach – okolie začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví.

Na prípade polícia naďalej intenzívne pracuje, bližšie informácie poskytne, keď to situácia dovolí.

Okruhy tém: Polícia Výtržníctvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk