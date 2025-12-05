Ukrajinci poškodili rafinériu a námorný prístav v Rusku

Ukrajinské drony v noci na piatok zaútočili na infraštruktúru ruského námorného prístavu Temrjuk v Krasnodarskom kraji a na ropnú rafinériu Syzran v Samarskej oblasti. Na Telegrame to potvrdil generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.
Prístav Temrjuk, ktorý manipuluje s rôznymi druhmi nákladu a zásobuje ruskú armádu, bol zasiahnutý dronmi, čo vyvolalo požiar.
Ukrajina a Rusko musia prestať s útokmi na energetickú infraštruktúru, vyzýva Turecko
Rovnako dron zasiahol rafinériu Syzran, ktorá spracováva ročne sedem až 8,9 milióna ton ropy a podieľa sa na zásobovaní ruských vojsk. Útok spôsobil požiar a poškodenie jedného zo zariadení rafinérie.
Okrem toho generálny štáb potvrdil aj nedávny útok na ropnú rafinériu Saratov, kde bola poškodená jednotka primárneho čistenia ropy ELOU-AVT-6. Rafinéria Saratov začiatkom decembra úplne zastavila primárne spracovanie ropy a momentálne pracuje na menej ako 50 % svojej kapacity, pričom kľúčové zariadenia sú úplne odstavené.
Nemecko pritvrdzuje v boji proti ruským dronom. Vznikla nová špecializovaná policajná jednotka
Tieto útoky sú súčasťou pokračujúceho konfliktu a majú za cieľ oslabiť zásobovanie ruských okupačných síl.