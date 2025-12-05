Ukrajinci poškodili rafinériu a námorný prístav v Rusku

Ukrajinské drony zasiahli námorný prístav Temrjuk v Krasnodarskom kraji a ropnú rafinériu Syzran v Samarskej oblasti.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Oil depot fire: Dark smoke billowing from fuel depot. Night scene at oil refining factory. Dramatic fire outbreak at fuel storage facility.
Požiar v rafinérii Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajinské drony v noci na piatok zaútočili na infraštruktúru ruského námorného prístavu Temrjuk v Krasnodarskom kraji a na ropnú rafinériu Syzran v Samarskej oblasti. Na Telegrame to potvrdil generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Prístav Temrjuk, ktorý manipuluje s rôznymi druhmi nákladu a zásobuje ruskú armádu, bol zasiahnutý dronmi, čo vyvolalo požiar.

Rovnako dron zasiahol rafinériu Syzran, ktorá spracováva ročne sedem až 8,9 milióna ton ropy a podieľa sa na zásobovaní ruských vojsk. Útok spôsobil požiar a poškodenie jedného zo zariadení rafinérie.

Okrem toho generálny štáb potvrdil aj nedávny útok na ropnú rafinériu Saratov, kde bola poškodená jednotka primárneho čistenia ropy ELOU-AVT-6. Rafinéria Saratov začiatkom decembra úplne zastavila primárne spracovanie ropy a momentálne pracuje na menej ako 50 % svojej kapacity, pričom kľúčové zariadenia sú úplne odstavené.

Tieto útoky sú súčasťou pokračujúceho konfliktu a majú za cieľ oslabiť zásobovanie ruských okupačných síl.

