Nemecko pritvrdzuje v boji proti ruským dronom. Vznikla nová špecializovaná policajná jednotka

V Nemecku začala pôsobiť nová policajná jednotka zameraná na obranu proti dronom v reakcii na narastajúce množstvo incidentov s bezpilotnými lietadlami, ktoré úrady vo veľkej miere pripisujú Rusku.
„Federálna polícia dostáva jasný mandát na odhaľovanie, obranu, zachytávanie a v prípade potreby aj zostrelenie dronov,“ uviedol minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok počas slávnostného uvedenia novej špecializovanej jednotky neďaleko Berlína.
„Nemôžeme pripustiť, aby hybridné hrozby s využitím dronov aj naďalej ohrozovali našu bezpečnosť,“ zdôraznil vo svojom príhovore.
Investície do protidronových technológií
Podľa Dobrindta Nemecko investuje v nasledujúcom roku viac než 100 miliónov eur do technológií na obranu proti dronom a plánuje rozšíriť novú jednotku na viac než 130 policajtov.
Ministerstvo vnútra tiež oznámilo, že veľké letiská budú vybavené systémami na detekciu a obranu proti dronom. Tieto opatrenia sú reakciou na sériu podozrivých incidentov s dronmi, ktoré sa v Nemecku a ďalších európskych krajinách v ostatných mesiacoch objavili nad citlivými lokalitami vrátane letísk, vojenských základní, prístavov či elektrární.
Podľa ministra Nemecko tento týždeň predstaví aj nové spoločné centrum obrany proti dronom, ktoré bude koordinovať reakcie medzi federálnou políciou, miestnymi orgánmi a armádou.
Nemecký parlament už tento rok rozšíril právomoci polície, aby v prípade potreby mohla drony zostreliť.