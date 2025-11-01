Ukrajina zistila, kde sa nachádzajú stovky Rusmi unesených detí, uviedol Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že sa ukrajinskej spravodajskej službe podarilo zistiť, kde sa nachádzajú stovky detí, ktoré Rusi uniesli z okupovaných území Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
„Našim partnerom pošleme zoznam detí, ktoré sa musia vrátiť domov. Adresy detí budú uvedené pri menách, aby Rusko nemohlo tvrdiť, že o nich nič nevie,“ napísal v piatok večer na komunikačnej platforme Telegram Zelensky. Prvý takýto zoznam má obsahovať viac ako 300 mien.
Americká prvá dáma Melania Trumpová sa zapojila do snáh o návrat unesených detí a začiatkom októbra oznámila, že je v tejto súvislosti v kontakte s Kremľom. „Plány na zjednotenie detí s ich rodinami, ktoré by sa mali uskutočniť v blízkej budúcnosti, už prebiehajú,“ uviedla vtedy Trumpová.
Melania Trumpová poslala Putinovi osobný list, vyzvala ho na mier v mene detí
Podľa niektorých odhadov bolo z Ukrajiny do Ruska unesených viac ako 19 tisíc maloletých osôb. Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny.