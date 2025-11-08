Kyjev zničil na Kryme systém protivzdušnej obrany S-400

Drony zasiahli aj muničný sklad a spôsobili detonáciu a požiar.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský protilietadlový raketový systém S-400 Triumf. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Odpaľovacie zariadenie systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf a muničný sklad ruskej 18. armády na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zničili ukrajinské špeciálne operačné sily, uviedlo ich veliteľstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Muničný sklad sa nachádzal neďaleko mesta Simferopoľ a protivzdušná obrana pri meste Jevpatorija. Útok podnikli v noci na štvrtok.

Prieskumné tímy Hnutia odporu presne určili polohu muničného skladu v obci Udačne. Po overení údajov miesto zasiahli FP-2 drony a spôsobili detonáciu munície a požiar, uviedlo veliteľstvo ukrajinských špeciálnych síl.

V rovnaký deň ukrajinské sily zničili odpaľovacie zariadenie S-400 v obci Ujutne neďaleko mesta Jevpatorija.

Okruhy tém: Krym ukrajinský útok vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk