Odpaľovacie zariadenie systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf a muničný sklad ruskej 18. armády na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zničili ukrajinské špeciálne operačné sily, uviedlo ich veliteľstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Muničný sklad sa nachádzal neďaleko mesta Simferopoľ a protivzdušná obrana pri meste Jevpatorija. Útok podnikli v noci na štvrtok.
Prieskumné tímy Hnutia odporu presne určili polohu muničného skladu v obci Udačne. Po overení údajov miesto zasiahli FP-2 drony a spôsobili detonáciu munície a požiar, uviedlo veliteľstvo ukrajinských špeciálnych síl.
V rovnaký deň ukrajinské sily zničili odpaľovacie zariadenie S-400 v obci Ujutne neďaleko mesta Jevpatorija.