Ukrajina uzavrela s Nemeckom obranné dohody za 1,2 miliardy eur

Ukrajina uzavrela s Nemeckom niekoľko nových obranných dohôd v celkovej hodnote 1,2 miliardy eur. Uviedol to ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Na základe nových zmlúv zabezpečí Berlín Kyjevu „dlhodobé“ dodávky náhradných dielcov pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré Ukrajina v súčasnosti používa na svoju obranu.
Okrem záväzkov v oblasti ukrajinskej protivzdušnej obrany pomôže Berlín aj s obstaraním dronov vyrobených na Ukrajine v hodnote 200 miliónov eur. Zároveň podporí výrobu 200 samohybných húfnic Bohdana na podvozkoch nemeckých vozidiel Mercedes-Benz Zetros.
Dohoda zahŕňa aj dodávky moderných systémov elektronického boja, ako aj spoločnú výrobu prieskumných dronov medzi nemeckou technologickou spoločnosťou Quantum Systems a ukrajinskou firmou Frontline Robotics. Ide o prvý prípad, keď sa drony určené priamo pre ukrajinské ozbrojené sily budú vyrábať v zahraničí.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že Nemecko v budúcom roku „presunie na Ukrajinu značný počet striel AIM-9 Sidewinder“. Sidewinder je raketa typu vzduch-vzduch, ktorú môžu používať vrtuľníky aj stíhacie lietadlá. Ukrajina tieto strely využíva aj v modifikovanej podobe z pozemných odpaľovacích systémov.