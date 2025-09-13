Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine

Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 130 150 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou zo začiatku septembra pribudli na zoznam mŕtvych mená 4 469 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov.
Potvrdený počet mŕtvych podľa médií zahŕňa 36 568 dobrovoľníkov, 18 261 naverbovaných väzňov, 14 797 mobilizovaných vojakov a 5 567 dôstojníkov.