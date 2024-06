Ukrajina použitím západných zbraní na ciele v Rusku neprispeje k eskalácii, vyhlásil Scholz

Ukrajina použitím nemeckých a iných zbraní dodaných Západom na údery na ciele v Rusku „neprispeje k eskalácii“. Uviedol to nemecký kancelár Olaf Scholz pre rozhlasovú stanicu Antenne Bayern, informuje web Kyiv Independent.

Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit 31. mája pre Deutsche Welle povedal, že Kyjev môže použiť zbrane dodané Nemeckom na zásah legitímnych cieľov v Rusku. Šéf nemeckého rezortu obrany Boris Pistorius neskôr spresnil, že rozhodnutie sa vzťahuje na oblasť okolo Charkova, ktorá sa v posledných týždňoch stala centrom obnovenej ruskej ofenzívy.

Scholzovo vyhlásenie pre Antenne Bayern je jeho prvým verejným komentárom k rozhodnutiu vlády.

„Sme si istí, že to neprispeje k eskalácii, pretože, ako to opísal aj prezident USA Joe Biden, je to len otázka schopnosti brániť veľké mesto ako Charkov“, konštatoval nemecký kancelár.