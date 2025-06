Ukrajina potvrdila zásah 41 ruských lietadiel vrátane bombardérov počas operácie Pavučina - VIDEO, FOTO

Ukrajina počas operácie Pavučina zasiahla celkovo 41 ruských vojenských lietadiel vrátane strategických bombardérov, informoval v pondelok generálny štáb ukrajinskej armády. „Po spracovaní a overení údajov z rôznych zdrojov informujeme, že celkové straty okupantov predstavujú 41 vojenských lietadiel vrátane strategických bombardérov a ďalších typov bojových strojov,“ uvádza sa vo vyhlásení na sociálnych sieťach.

Ako referuje web Kyiv Independent, štáb neuviedol podrobnosti o typoch lietadiel ani rozsahu poškodenia. Podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) boli počas nedeľňajšej operácie zničené alebo poškodené lietadlá A-50, Tu-95 a Tu-22 M3 na základniach Belaja, Ďagilevo, Oleňa a Ivanovo. Kyjev tvrdí, že týmto útokom vyradil 34 % ruskej flotily strategických bombardérov, pričom išlo o jednu z najodvážnejších operácií vojny. Útok údajne zahŕňal 117 dronov vypustených z kamiónov ukrytých na ruskom území.

Russia’s Defense Ministry is keeping quiet — as usual. Probably still counting what’s left.

Ukrainian media report that 40 strategic bombers have been destroyed.

BREAKING: Fire and explosions reported at Russia’s strategic Olenya Air Base

Explosions and heavy smoke have been observed near the Olenya Air Base in the Murmansk region. Preliminary reports suggest a possible drone strike.

📍 Olenya is one of Russia’s key strategic aviation… pic.twitter.com/1CW9vbj9c6

