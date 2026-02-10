Rusi vydierajú rodiny ukrajinských vojnových zajatcov, aby si registrovali Starlink

Ukrajinské Koordinačné centrum pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami v pondelok varovalo, že ruské sily sa pokúšajú manipulovať rodiny zajatých ukrajinských vojakov, aby na Ukrajine registrovali terminály Starlink, ktoré používajú na navádzanie bojových dronov.
Ako píše portál United24Media, spolupráca medzi ukrajinským ministerstvom obrany a prevádzkovateľom siete Starlink, spoločnosťou SpaceX, viedla nedávno k vypnutiu neautorizovaných terminálov Starlink používaných okupantmi. Ruská armáda tak prišla o dôležitý spôsob navigácie dronov aj komunikácie medzi bojovými jednotkami.
Ruská ofenzíva sa podľa Kyjeva po Muskovom rozhodnutí spomaľuje. Nemajú prístup k Starlinku, sú ako slepé mačiatka
„Hľadajúc spôsob, ako sa dostať z tejto situácie, okupanti sa obrátili na rodiny zajatcov. Máme zdokumentované prípady vyhrážok a požiadaviek, aby príbuzní oficiálne zaregistrovali Starlink na svoje meno. Toto vybavenie má byť následne použité proti Ukrajine,“ uvádza sa vo vyhlásení koordinačného centra.
Centrum upozornilo, že akákoľvek spolupráca s nepriateľom predstavuje vážne riziko. Registrácia terminálu vyžaduje overenie identity, čo zjednodušuje identifikáciu jeho držiteľa. Ak by bol takýto terminál použitý na navádzanie dronov, ktoré ničia infraštruktúru alebo zabíjajú civilistov, jeho majiteľ môže čeliť trestnému stíhaniu.
Ruské sily podľa koordinačného centra zneužívajú zraniteľnosť rodín zajatcov a považujú ukrajinské životy za „spotrebný materiál“.