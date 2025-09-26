EÚ sa dohodla na urýchlenom vybudovaní „múru“ proti dronom po ruských narušeniach vzdušného priestoru

Krajiny Európskej únie sa v piatok zhodli, že je nevyhnutné urýchlene vybudovať „múr“ obrany proti dronom po ruských narušeniach vzdušného priestoru Poľska, Rumunska či Pobaltia. Tento týždeň bezpilotné lietadlá narušili aj dánsky vzdušný priestor.
Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius viedol online stretnutie s ministrami obrany približne desiatich štátov EÚ, prevažne z krajín na východnej hranici Únie. Po incidente s dronmi sa k diskusii pripojilo aj Dánsko.
Nad viacerými dánskymi letiskami opäť prelietavali drony. Má to na svedomí Rusko?
„Opakované narušenia nášho vzdušného priestoru sú neprijateľné. Posolstvo je jasné: Rusko skúša, ako zareagujú EÚ a NATO. Naša odpoveď musí byť pevná, jednotná a okamžitá. Na dnešnom stretnutí sme sa dohodli, že prejdeme od konceptu ku konkrétnym krokom,“ povedal po videokonferencii Kubilius.
Ministri podľa neho podporili široký plán na posilnenie východnej obrany EÚ a zdôraznili, že „okamžitou prioritou“ je vybudovať „dronový múr“ vybavený modernými systémami detekcie, sledovania a ničenia cieľov. Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ, ktorý sa tiež zúčastnil na stretnutí, povedal, že Ukrajina je „pripravená zapojiť sa“ do tohto projektu.
Podľa ministrov obrany má byť prvým krokom vybudovanie siete senzorov na lepšie odhaľovanie narušení vzdušného priestoru. Cieľom je mať túto prvú fázu pripravenú do jedného roka, ale vybudovanie kapacít na zachytávanie dronov by trvalo dlhšie.