Šéf NATO chce ešte viac zbraní pre Ukrajinu, vyjadril sa aj k moderným bojovým lietadlám

Ukrajina musí dostať zbrane, ktoré potrebuje, aby „vyhrala túto vojnu“, povedal v utorok generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Konzultácie o podpore Kyjeva

Stoltenberg sa tak vyjadril na stretnutí ministrov krajín NATO v Bruseli s tým, že konzultácie medzi členskými krajinami aliancie o podpore Kyjeva budú pokračovať počas nasledujúcich dvoch dní.

„Pretože vieme o nutnosti zabezpečiť, aby Ukrajina dostala zbrane, ktoré potrebuje na opätovné získanie svojich území, oslobodenie krajiny a víťazstvo v tejto vojne a na to, aby vyhrala ako suverénny a nezávislý národ,“ uviedol.

Je podľa neho dôležité prebrať, aké typy systémov a platforiem by mali členovia NATO poslať Ukrajine a aby všetky tieto systémy „pracovali, ako by mali“.

„Pokiaľ ide o delostrelectvo, potrebujeme muníciu, potrebujeme náhradné diely, potrebujeme údržbu, potrebujeme logistiku, aby sme dokázali tieto zbraňové systémy udržiavať,“ opísal ďalej Stoltenberg a dodal, že „sa to zmenilo na opotrebovávaciu vojnu a teda aj súboj logistiky“.

Putin sa pripravuje na ďalšiu vojnu

Stoltenberg tiež zopakoval svoje vyjadrenie z pondelka o tom, že ruský vodca Vladimir Putin sa „pripravuje na ďalšiu vojnu“.

„Nevidíme žiadne náznaky, že by sa prezident Putin pripravoval na mier. To, čo vidíme, je opak, pripravuje sa na ďalšiu vojnu, ďalšie ofenzívy a ďalšie útoky,“ skonštatoval s tým, že je „preto ešte dôležitejšie, aby spojenci a partneri NATO poskytli viac podpory Ukrajine„.

Rozhodnutie, či poslať na Ukrajinu moderné bojové lietadlá však Stoltenberg v súčasnosti nepovažuje za to najdôležitejšie. Aliancia by sa podľa neho mala v prvom rade sústrediť na to, aby dodala vojenskú podporu, ktorú už prisľúbila.

„Urgentné teraz je doručiť to, čo sme sľúbili. Doručiť obrnené vozidlá, bojové vozidlá pechoty, nemecké Mardery, americké Bradley a, samozrejme, hlavné bojové tanky, Leopardy a ďalšie bojové tanky, ku ktorým sme sa zaviazali,“ zdôraznil Stoltenberg.