Ukrajina potrebuje na protiofenzívu viac času, podľa Zelenského na ňu ostatné krajiny nemôžu tak tlačiť

Ukrajina potrebuje viac času na spustenie očakávanej protiofenzívy proti ruským silám, povedal jej prezident Volodymyr Zelenskyj.

Bojové brigády

V rozhovore pre verejnoprávnych vysielateľov zoskupených v Eurovision News povedal, že bojové brigády, z ktorých niektoré vycvičili krajiny NATO, sú „pripravené“, ale armáda ešte potrebuje „niektoré veci“, vrátane obrnených vozidiel, ktoré „prichádzajú v dávkach“.

S tým, čo už Ukrajina má „môžeme napredovať a, myslím, budeme úspešní. Ale stratili by sme veľa ľudí a to je podľa mňa neprijateľné. Takže musíme počkať. Ešte potrebujeme trochu času,“ povedal Zelenskyj v Kyjeve, informuje BBC.

Očakávaná protiofenzíva by mohla byť vo vojne na Ukrajine rozhodujúca, pričom by mohla prekresliť frontové línie. Tiež bude kľúčovým testom pre Ukrajinu, ktorá chce dokázať, že zbrane a vybavenie, ktoré dostala od Západu, môžu viesť k významným ziskom na bojisku, poukazuje BBC.

Ukrajinská armáda môže pokročiť

Ukrajinskí predstavitelia sa však v ostatných týždňoch snažia verejne aj v súkromí znížiť očakávania prelomu. Zelenskyj je však podľa svojich slov presvedčený, že ukrajinská armáda môže pokročiť, no varoval pred rizikami „zmrazeného konfliktu“, s ktorým podľa neho Rusko „počítalo“.

Pre Kyjev môže každý výsledok, ktorý je na Západe vnímaný ako sklamanie, znamenať zníženie vojenskej podpory a tlaku na rokovania s Ruskom. To by mohlo zahŕňať aj diskusie o územných ústupkoch.

„Každý bude mať nápad, ale nemôžu tlačiť Ukrajinu, aby sa vzdala území. Prečo by ktorákoľvek krajina na svete mala dať (Vladimirovi) Putinovi jej územie?“ vyhlásil Zelenskyj.

Straty americkej podpory

Ukrajinský prezident v rozhovore tiež odmietol obavy o stratu americkej podpory Ukrajine, ak prezident Joe Biden nevyhrá voľby v roku 2024. Ukrajina má podľa neho podporu oboch strán v americkom Kongrese.

„Ktovie, kde (vtedy) budeme? Verím tomu, že dovtedy vyhráme,“ skonštatoval.

Západné sankcie voči Rusku podľa Zelenského majú vplyv na jeho obranný priemysel. Spomenul pritom vyčerpané zásoby rakiet a nedostatok delostreleckých kapacít, ale poukázal na to, že stále „majú toho dosť v skladoch“. Rusi však podľa jeho slov znížili intenzitu ostreľovania v niektorých oblastiach.

Moskva si však nachádza spôsoby, ako obísť niektoré reštriktívne opatrenia, varoval Zelenskyj a vyzval krajiny, aby sa zamerali na tých, ktorí Rusku pomáhajú obchádzať sankcie.

Údajný dronový útok

Zelenskyj tiež znova odmietol ruské obvinenia, že Ukrajina stojí za údajným dronovým útokom na Kremeľ a pokusom o atentát na ruského vodcu Vladimira Putina.

Údajný útok by podľa neho mohla byť operácia pod falošnou vlajkou, aby Rusko malo výhovorku útočiť na Ukrajinu.

„Neustále hľadajú niečo, čo by znelo ako ospravedlnenie, hovoriac: ‚Ty to robíš nám, tak my to robíme tebe‘. Ale nefungovalo to. Ani pre ich domáce publikum. Dokonca aj ich propagandisti tomu neveria, pretože to vyzeralo veľmi umelo,“ povedal ukrajinský prezident.