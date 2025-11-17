Ukrajina bude v roku 2026 potrebovať vyše 70 miliárd eur dodatočnej pomoci

Európska únia uviedla, že Ukrajina bude v budúcom roku potrebovať viac ako 70 miliárd eur dodatočnej finančnej pomoci na svoju obranu a fungovanie štátu. Európska komisia podrobne opísala potreby Kyjeva v dokumente, ktorý rozoslala členským štátom. Dvadsaťsedemčlenný blok zároveň diskutuje o tom, či použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie nového úveru, ktorý by pomohol pokryť výrazný rozpočtový deficit Ukrajiny.
Dokument uvádza, že Kyjev bude schopný sam pokryť len približne polovicu svojich vojenských potrieb na budúci rok, ktorých celkový objem dosahuje 103 miliárd eur. Komisia uviedla, že pre spojencov tak zostáva uhradiť 52 miliárd eur na obranu a ďalších 20 miliárd na makrofinančnú pomoc, čo spolu predstavuje 72 miliárd eur.
Väčšinu peňazí, ktoré Ukrajina potrebuje, bude musieť zabezpečiť Európska únia, pretože Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa zastavili financovanie Ukrajiny. Európska komisia navrhla využiť zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky na vytvorenie takzvaného „reparačného úveru“ vo výške 140 miliárd eur pre Ukrajinu. Plán však čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík.
V dokumente Komisia načrtla aj dve ďalšie možnosti. Prvou alternatívou je využiť voľný priestor v rozpočte EÚ na získanie financií na kapitálových trhoch, druhou je spoločné zabezpečenie potrebných peňazí členskými štátmi. „Je zrejmé, že neexistujú jednoduché riešenia. To však odzrkadľuje nielen rozsah výzvy, ale aj historický charakter zodpovednosti, ktorú Európa nesie v tomto kritickom momente pre Ukrajinu,“ uvádza sa v texte.
Podľa predstaviteľov EÚ a diplomatov by však obe alternatívy znamenali vyššie náklady pre členské štáty v čase, keď sú ich rozpočty pod silným tlakom.