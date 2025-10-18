Rusko musí k rokovaniu donútiť bič, hovorí fínsky prezident

Fínsky prezident Alexander Stubb vyhlásil, že jeho americký kolega Donald Trump je „jediný, kto môže prinútiť“ ruského vodcu Vladimira Putina, aby rokoval o mieri na Ukrajine. „Nepotrebujeme ani tak silu cukru, aby sme presvedčili Rusko na rokovania, ale skôr bič,“ povedal Stubb v rozhovore pre BBC. Všíma si to denník Ukrajinská pravda.
Cukor už Trump podľa fínskeho prezidenta Rusku dal. „Cukor bol na Aljaške,“ poznamenal. Fínsky líder však povedal, že je optimistický, pokiaľ ide o Trumpove schopnosti.
Prezident Fínska je presvedčený, že by sa mal použiť ekonomický tlak na to, aby Rusko išlo k rokovaciemu stolu. Stubb dodal, že ruská ekonomika sa trápi, má vyčerpané rezervy, takmer nulový rast a infláciu na úrovni 10 až 20 percent.