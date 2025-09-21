Uhrík: Namiesto zrušenia Remišovej ministerstva, vláda vytvorila nové pre Huliaka - ROZHOVOR

Hnutie Republika je toho názoru, že vláda konsolidáciu nezvláda a hnev ľudí je podľa Milana Uhríka opodstatnený. Predseda hnutia a europoslanec v rozhovore pre agentúru SITA tiež uviedol, že vládne opatrenia v minuloročnom prvom balíčku sa takmer vôbec nezaoberali zoštíhľovaním výdavkov štátu.
„Nešetrilo sa na vláde, na štáte, tam si dokonca platy dvihli, ministri na dvojnásobok, a ľuďom vtedy pozdvíhali vtedy dane, poplatky, mýtne poplatky a podobné veci. To bol prvý konsolidačný balíček. Celé zlé. Po roku sa ukázalo, že ten konsolidačný balíček nefunguje a nepriniesol tie daňové príjmy, ktoré sa očakávali. A jednoducho, že treba prísť k druhému kolu konsolidácie,“ uviedol Uhrík.
Vláda sa podľa Uhríka znovu sústredí a útočí najmä na produktívnu pracujúcu vrstvu, na tých ľudí, ktorí tvoria hodnoty a snaží sa ich nejakým spôsobom viac vyžmýkať. „Keď ale vy utlmíte ekonomickú aktivitu obyvateľstva, tak potom nebude ani na udržanie tých dôchodkových a sociálnych programov, ktoré vláda sľubuje udržať, jednoducho sa to do budúcna nebude dať systematicky udržať, keď zničíte ľudí, ktorí tie hodnoty tvoria,“ hovorí.
Šimečka: Veľký „tresk“ nebude znamenať násilie, ako to hovoria zo Smeru - ROZHOVOR
Europoslanec a líder hnutia Republika doplnil, že vládu kritizujú preto, že nešetri tam, kde by viacej šetriť mala. „Kde napríklad? Pozrite, keď nastupovala táto vláda po voľbách, kritizovala Remišovej ministerstvo. Umelo vytvorené ministerstvo pre Remišovú, čo aj bola pravda samozrejme. A my sme čakali úplne prirodzene, že to ministerstvo sa zruší a zlúči s nejakým iným. Aby to nebolo samostatné ministerstvo, samostatný minister, papaláši, ochrankári, autíčka a podobne. Namiesto toho súčasná vláda vytvorila ďalšie ministerstvo športu a cestovného ruchu pre Huliaka, pre SNS-ku. Takže namiesto zoštíhľovania štátneho aparátu sa ešte viacej je nafúkol,“ konštatoval Uhrík.
Na Slovensku je podľa jeho slov problém, že tá štruktúra je skostnatená, zastaralá, prebyrokratizovaná a treba ju zmodernizovať. „Ja teraz nehovorím, že masovo sa má vyhodiť 100-tisíc úradníkov, pretože to je nemožné a neudržateľné,“ doplnil a myslí si, že to má smerovať k optimalizácii, že postupne, ako tí starší odchádzajú do dôchodku, tak mladších sa už neberie toľko, ale samozrejme nejaká mladá generácia sa do tých úradov musí brať, aby to know-how sa odovzdávalo. „Jednoducho mal sa zoštíhľovať ten štátny aparát, ale namiesto toho vidíme, že sa nafukuje, viac peňazí ide aj na SIS-ku, už takmer 100 miliónov eur, tú, o ktorej nevieme, čo presne robí,“ skonštatoval.
Uhrík sa vyjadril aj vyhláseniam predstaviteľov súčasného kabinetu, že musia konsolidovať kvôli predchádzajúcim vládam. „Ja sa Matoviča nezastávam, to bol podľa mňa, môj osobný názor, psychopat, ktorý proste doviedol krajinu na pokraj rozvratu a napokon aj musel ako premiér skončiť, ale vyhovárať sa na niekoho, kto tu bol pred štyrmi rokmi, že on je za to zodpovedný, mi príde trošku také vyhováračské, keď to poviem tak. Lebo smeráci, konkrétne smeráci s rôznymi stranami, sú pri moci už 14 rokov,“ skonštatoval.
