Účinnosť vyšetrovania trestných činov nie je ohrozená, ministerstvo spravodlivosti odmieta kritiku Európskej komisie

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta kritiku Európskej komisie (EK). Rezort spravodlivosti o tom informoval na svojej domovskej stránke a priblížil, že o zmenách v trestnom práve s EK intenzívne komunikuje už od novembra minulého roku.

Konštruktívny prístup podľa ministerstva dokazujú aj zmeny návrhu, ktoré v priebehu legislatívneho procesu urobili a vyšli tak v ústrety výhradám EK takým spôsobom, aby sa posilnili možnosti vyšetrovania v oblasti trestných činov poškodzujúcich záujmy EÚ.

Ministerstvo ďalej vysvetlilo, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) jednoznačne nie je v rozpore s európskym právom.

Argumentácia ministerstva spravodlivosti

Rezort argumentuje stanoviskom Generálneho advokáta v prípade C-634/22, ktorý v bode 64 svojho stanoviska uvádza, že „vnútroštátny zákonodarca je oprávnený zvoliť si taký systém trestného súdnictva, v ktorom majú všeobecné súdy právomoc rozhodovať o všetkých typoch trestných činov, ako aj iný systém, v ktorom sa na určitom špecializovanom súde koncentruje právomoc rozhodovať o určitých obzvlášť závažných trestných činoch. Oba modely sa používajú v rôznych členských štátoch, ktoré si – pripomínam – môžu vybrať ktorýkoľvek z nich alebo ho zmeniť.“

Ministerstvo dodalo, že pokiaľ ide o takýto prístup v prípade súdnictva, o to viac to musí platiť v prípade orgánov vyšetrovania. MS SR vysvetlilo, že s prihliadnutím na právo EÚ je dôležité len to, aby sa zachovala účinnosť trestných vyšetrovaní, a to najmä v prípade trestných činov, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Efektivita trestných vyšetrovaní

Ministerstvo v tejto súvislosti ubezpečilo, že zákon a opatrenia prijaté Generálnou prokuratúrou (GP) SR poskytujú záruky, že efektivita trestných vyšetrovaní nebude znížená.

„Naopak, zmeny prinesú zvýšenie počtu špecializovaných prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí sa budú venovať vyšetrovaniu a stíhaniu trestných činov, ktoré boli v pôsobnosti ÚŠP GP SR,“ dodalo ministerstvo.

Rezort ďalej zdôraznil, že aj generálny prokurátor vo svojom liste adresovanom komisárovi Didierovi Reyndersovi potvrdil, že zrušenie ÚŠP, ako osobitnej súčasti GP SR, nebude mať žiaden negatívny vplyv na plnenie úloh prokuratúry SR, ani na plnenie záväzkov SR.

Neopodstatnené pochybnosti

„Odmietame preto tvrdenie EK, že vyjadruje poľutovanie nad rozpustením ÚŠP bez zavedenia záruk, ktoré zaistia efektívne pokračovanie vyšetrovania,“ vyhlásilo MS SR a informovalo, že rokovania vlády s predstaviteľmi EK stále pokračujú.

„Sme presvedčení, že zachovanie účinnosti vyšetrovania trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ nie sú nijakým spôsobom ohrozené a budú pokračovať v rovnakej intenzite, ak nie vo väčšej,“ skonštatoval rezort s tým, že akékoľvek pochybnosti EK považujú za neopodstatnené.

„MS SR sa dôrazne ohradzuje voči zneužívaniu tejto témy v kampani pred voľbami hlavy štátu a voľbami do Európskeho parlamentu, osobitne v čase moratória,“ uzavrelo ministerstvo.