Zrušenie ÚŠP bude mať negatívny dopad na boj s kriminalitou, Nadácia Zastavme korupciu sa obáva aj prieťahov

Nadácia Zastavme korupciu vystríha po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pred prieťahmi v konaniach a negatívnymi dopadmi v boji so závažnou kriminalitou. Dotknúť by sa to mohlo napríklad boja s korupciou, trestnou činnosťou spojenou s eurofondmi či terorizmom a extrémizmom.

Ako uviedol Ľubomír Daňko z Nadácie Zastavme korupciu, dôsledky daného rozhodnutia budú viditeľné až v budúcnosti, no je presvedčený, že bude dochádzať k prieťahom v trestných veciach, ktoré prejdú pod krajské prokuratúry.

Narastie im agenda

Dôvodom podľa neho bude, že novým prokurátorom narastie agenda a istý čas im potrvá, kým si spisy naštudujú. Vyjadril tiež názor, že na ÚŠP pôsobili najkvalitnejší slovenskí prokurátori.

„Týchto prokurátorov nie je možné len tak nahradiť. Presun na iné pozície je tak nenahraditeľný a v ich prípade ide o mrhanie kapitálom,” uviedol Daňko.

Nadácia pripomenula, že ÚŠP sa venoval prípadom rôznych zločineckých skupín, ale aj ďalšej násilnej trestnej činnosti a úkladným vraždám.

Rozložila drogové gangy

V tomto kontexte spomenula napríklad vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zastavme korupciu tiež poukázalo na úlohu ÚŠP pri rozložení rôznych drogových gangov.

„Prokurátori sa zaoberali aj závažnou ekonomickou, daňovou a majetkovou trestnou činnosťou. Spomeňme len prípady ako bol “Vareha”, zločinecká skupina “Zárecký a spol.”, “zmenky”, za ktoré je právoplatne odsúdený Marián Kočner, “Dobytkár”, kde malo dochádzať ku korupcii, praniu špinavých peňazí a inej trestnej činnosti na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, “emisie” a mnoho iných prípadov,“ vymenúva nadácia.

Rovnako poukázala, že prokurátori ÚŠP riešili i prípady extrémizmu, ktoré pod nich prešli v roku 2016. „Asi najviac rezonovala teroristická vražda dvoch mladých ľudí pred barom Tepláreň v Bratislave,“ dodala Nadácia Zastavme korupciu.

Úrad skončil po 20 rokoch

Úrad špeciálnej prokuratúry po 20 rokoch skončil k 20. marcu tohto roka. Ako uviedol šéf úradu Daniel Lipšic, spisy obsahujúce trestné kauzy už boli delimitované na krajské prokuratúry.

Zároveň ÚŠP označil za výnimočné spoločenstvo ľudí, ktorí od roku 2004 stáli za tisíckami úspešne ukončených prípadov. Potvrdil, že všetci prokurátori zo špeciálnej prokuratúry ostávajú na generálnej prokuratúre.

Dvaja prokurátori majú zároveň záujem o preloženie na Krajskú prokuratúru v Žiline a jeden na Krajskú prokuratúru v Trnave. Zároveň by bývalým prokurátorom ÚŠP mali ostať prípady, ktoré sú už rozpojednávané na súdoch alebo v štádiu návrhov na podanie obžaloby.